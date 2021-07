Inondations : un corps sans vie retrouvé à Chaudfontaine

La dépouille a été repêchée dans la Vesdre à hauteur de l'avenue des Thermes et la victime a pu être identifiée. Il s'agit d'un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années. Avant cette découverte, la commune de Chaudfontaine dénombrait déjà cinq décès en lien avec les inondations.

Le corps d'un second homme, flottant au niveau du quai des Fermettes à Visé, a par ailleurs été retrouvé ce dimanche à 9h30, ajoute le parquet de Liège. Un expert légiste s'est rendu sur place et selon les premiers éléments, il semblerait que l'homme soit récemment tombé accidentellement dans la Meuse et que le décès ne soit donc pas lié aux intempéries.