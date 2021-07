Les orages inondent des rues en province anversoise

De violents orages ont provoqué des inondations en plusieurs endroits de la province d'Anvers (photo) samedi soir. À Pulle, près de Zandhoven, à Nijlen et à Lier, les pompiers ont reçu de nombreux appels concernant des rues et des caves inondées. La vallée du Démer, en Brabant flamand et dans le Limbourg, où l’on craignait de voir de nouvelles inondations semble par contre épargnée par les intempéries, mais la population reste sur ses gardes.