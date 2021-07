Namur pompe, nettoie et se prépare aux nouvelles pluies annoncées

Les services communaux et la zone de secours Namur-Andenne-Gembloux-Éghezée sont mandatés par les autorités communales pour mener des opérations de nettoyage dans les rues les plus touchées, ainsi que pour curer les avaloirs. Des renforts ont été sollicités auprès du Centre de crise wallon et de la Défense nationale. Les murs et bâtiments sont également analysés et leur stabilité vérifiée.

Outre la priorisation des interventions de pompage par les pompiers et de nettoyage de routes de la boue et des gravats qui les encombrent, la cellule de crise s'est penchée sur les précipitations annoncées. "Nous avons identifié les lieux à vérifier prioritairement pour réduire le risque de nouveau débordement.

De nouvelles inondations ne sont pas à exclure tout prochainement. Même si les précipitations annoncées sont plus faibles, elles vont arriver sur un terrain encore gorgé d'eau. Nous faisons preuve de beaucoup de vigilance", a jouté le bourgmestre. Les citoyens namurois qui souhaitent sécuriser leur habitation avec des sacs de sable pouvaient en obtenir à la caserne à Jambes dès ce dimanche à 13h00.

Des containers devaient être installés dimanche après-midi en différents lieux pour que les personnes sinistrées puissent évacuer les objets abîmés. La commune limitrophe de La Bruyère a été aussi été touchée durement. Une dizaine d'hommes ont été mobilisés dimanche matin pour vider les habitations sinistrées et dégager les axes encombrés. Quelques rues sont également sans eau et une distribution d'eau potable est prévue. "Les structures de certains ponts sont fragilisées", a mis en garde le collège de La Bruyère, qui demande à la population de limiter ses déplacements par mesure de sécurité.