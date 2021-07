Nouvelles inondations : gros dégâts à Namur et Dinant et coulées de boue en Brabant wallon

Vers 23h, de nombreuses rues étaient sous eau dans le centre de Namur. Des maisons ont été évacuées suite à un effondrement. "C'est la catastrophe. On nous appelle de partout à Namur et on ne sait où donner de la tête", indiquaient les pompiers. Un mur s'est effondré sur la chaussée de Dinant, près du casino de Namur, qui a été fermée à la circulation, a précisé le bourgmestre Maxime Prévot qui était sur place samedi soir.

La force de l’eau était telle que des voitures ont été entrainées, des pavés et des plaques d’asphalte emportés. Les inondations ont également provoqué des fuites de gaz et de mazout, des incendies et d’importants dégâts à la voirie. "C’est exactement comme la semaine dernière, mais cette fois c’est la rive gauche de la Meuse qui a été touchée. Nous concentrons nos efforts sur le sauvetage de personnes et la stabilisation d’habitations. Des évacuations sont parfois nécessaires, par mesure de précaution”, indiquaient les pompiers de Namur.

Le bourgmestre namurois Maxime Prévot juge la situation dans sa ville "pire" que lors des intempéries de la semaine dernière. "Il y a aussi des dégâts des eaux à l’hôpital et dans des maisons de repos, mais jusqu’à présent nous n’avons pas de blessés ni de morts".