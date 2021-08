Code orange en Flandre occidentale, inondations à Nieuport et Knokke

L’Institut royal météorologique conserve jusque dans l’après-midi le code orange pour la Flandre occidentale. Dans la commune balnéaire de Nieuport, il est tombé en matinée jusqu’à 60 litres d’eau par mètre carré en une heure de temps. A Knokke-Heist plusieurs quartiers se sont également retrouvés sous eau. Et dans la ville de Bruges, les pompiers ont reçu dimanche soir une cinquantaine d’appels pour des inondations. Certaines rues étaient sous eau, ce qui ne serait plus arrivé depuis au moins 20 ans, selon des habitants.

A Gullegem et Ledegem, des rues se sont également retrouvées sous eau, les égouts ne pouvant plus absorber la pluie. Les pompiers de Middelkerke, Oostduinkerke et Gistel ont aussi reçu des appels ce lundi matin pour des inondations. Mais c’est Nieuport (vidéo) qui aurait été la plus touchée.

Les pompiers de Nieuport ont en effet reçu, à partir de 6h, quelque 23 appels de personnes victimes d'inondation. Il s'agissait surtout de rues et de caves inondées. Le camping Kompas, dans l'arrondissement de Sint-Joris, a également été touché. "Les pompiers sont toujours occupés à évacuer l'eau. Des tentes ont été inondées", expliquait le bourgmestre Geert Vanden Broucke. "Énormément d'eau est tombée sur une très courte période de temps, mais nous avons pu rapidement intervenir. Entretemps, les problèmes ont pu être réglés. Tant que la pluie reste relativement calme, nous ne prévoyons pas de problèmes majeurs."

A la côte, des averses intenses pourraient encore sévir dans l’après-midi, alors qu’elles disparaitront progressivement dans le reste de la province.