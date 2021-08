La Belgique est le premier pays à vacciner des marins étrangers

La campagne belge de vaccination des marins étrangers s'arrêtant dans les ports belges a débuté ce lundi, via des équipes mobiles qui montent à bord des navires. Pour l’occasion, la presse et les représentants officiels avaient été invités au port de Zeebrugge, où l’équipage russe du MSC Joy a été vacciné. La campagne s'inscrit dans le cadre d'un plan spécifique défini par la direction générale Navigation du service public fédéral Mobilité, l'Union royale des armateurs belges et le ministre en charge de la Mer du Nord, Vincent Van Quickenborne.