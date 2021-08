La Wortel-Kolonie sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco

La Wortel-Kolonie fait partie des Colonies de Bienfaisance, situées en Belgique et aux Pays-Bas. Elles avaient été créées dans la période de 1818-1825, après les guerres napoléoniennes qui ont provoqué beaucoup de pauvreté et de mendicité dans nos régions. Les familles pauvres et les mendiants pratiquaient l'agriculture et obtenaient ainsi un revenu.

Les traces de cette période - maisons de colonie, allées, institutions et fermes de culture - sont encore bien visibles dans le paysage aujourd'hui. Trois des colonies néerlandaises ont d'ailleurs également été reconnues comme sites du patrimoine mondial ce lundi. Le ministre Diependaele a réagi avec enthousiasme à l'annonce.

"Wortel-Kolonie est un modèle d'intégration entre la nature et la culture", précisait-il. "Les collaborations et une vision commune ont donné naissance à un magnifique élément du patrimoine qui jouit désormais d'une reconnaissance mondiale. Non seulement elle nous récompense pour nos efforts, mais elle nous encourage également à continuer à soutenir l'entretien et la protection de ces paysages exceptionnels."