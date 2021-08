Airbnb doit transmettre davantage de données à Toerisme Vlaanderen

L’accord conclut lundi stipule que Toerisme Vlaanderen peut réclamer jusqu'à six fois par an des données concernant les exploitants louant des biens en Flandre à Airbnb, parmi lesquelles l'adresse du logement, sa capacité d'accueil et les coordonnées de l'exploitant. Ces informations sont destinées aux inspecteurs, qui pourront ainsi effectuer des visites de contrôle, notamment en termes de protection contre les incendies.

Toerisme Vlaanderen et la plateforme de location de logements s'étaient affrontées par le passé, en 2017 et 2018, au sujet de cette transmission de données. L'organisme flamand avait réclamé à Airbnb des informations relatives aux biens loués à Malines et figurant sur la plateforme, ce que l'entreprise américaine avait refusé de donner. Toerisme Vlaanderen avait alors infligé une amende à Airbnb, mais un tribunal avait finalement annulé celle-ci en septembre 2020.

Grâce à cet accord, Toerisme Vlaanderen et Airbnb vont coopérer dans le cadre de ces contrôles ponctuels. "Avec cette collaboration, nous franchissons une nouvelle étape importante vers la création de conditions de concurrence équitables pour tous les entrepreneurs et hôtes touristiques en Flandre", a déclaré la ministre du Tourisme, Zuhal Demir (N-VA).

Le CEO de Toerisme Vlaanderen, Peter De Wilde, a quant à lui affirmé que cette coopération permettrait à l'organisme d'assurer aux touristes nationaux et étrangers que la Flandre est une destination de qualité.