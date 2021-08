Covid-19: à nouveau plus de 300 personnes hospitalisées

Entre le 20 et le 26 juillet, il y a eu en moyenne 28 admissions à l'hôpital par jour pour cause de coronavirus, ce qui représente une hausse de 9% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 305 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 97 patients traités en soins intensifs et 55 qui y reçoivent une assistance respiratoire.

Dimanche, 27 personnes ont été admises à l’hôpital avec des symptômes, alors que 15 patients pouvaient le quitter après traitement.

Entre le 17 et le 23 juillet, deux patients en moyenne par jour sont décédés des suites du virus (-8%), ce qui porte le bilan à 25.228 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.

Près de 64.400 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement entre le 19 et le 25 juillet, pour un taux de positivité de 2,6%. Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 1,08. Lorsqu'il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à s'accélérer.

L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 170,9 sur 14 jours.

Dimanche, quelque 7.899.440 personnes avaient déjà reçu au moins une dose d’un vaccin contre le coronavirus en Belgique, ce qui représente 83% de la population adulte et 67% de l’ensemble de la population. Et 6.201.304 personnes avaient reçu également une seconde dose de vaccin. Elles représentent 67% de la population adulte et 54% de l’ensemble des habitants du pays.