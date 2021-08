De Croo envisage de grands évènements en intérieur à l’automne, mais le secteur reste méfiant

Au vu du niveau de vaccination élevé en Belgique et si la population reste motivée pour terminer la campagne de vaccination, le Premier ministre Alexander De Croo a bon espoir que des évènements en intérieur pourront avoir lieu vers la fin de l’année. C’est ce qu’il a expliqué lundi soir au micro de Studio Brussel, la chaine radio de la VRT qui veut organiser - dès que les autorités le permettront - l’événement "I want to dance again" au Sportpaleis d’Anvers (photo). Jan Van Esbroeck, CEO de l’énorme salle de concerts et événements, réagit avec un enthousiasme modéré aux propos du Premier ministre. "Je veux d’abord voir pareilles promesses sur papier avant de les applaudir".