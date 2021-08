JO : la Belgique termine 8e de sa première finale par équipes en gymnastique

Pour la première finale de leur histoire, les Belges entamaient le concours à la poutre. Derwael obtenait une note de 13,866, Verkest de 12,200 et Brassart de 10,933, pour un total de 50,065. La deuxième rotation voyait la Belgique engagée au sol. Derwael engrangeait 13,366 points, Verkest 13,066 et Vaelen 12,900. Au saut, Vaelen recevait un score de 14,233, Brassart de 14,033 et Verkest de 13,466.

La Belgique concluait par les barres asymétriques, où Derwael - double championne du monde de la discipline - obtenait une note de 15,400, en guise de répétition générale avant la finale du concours général (jeudi) et surtout de celui par agrès (dimanche). Vaelen terminait avec 13,766 et Verkest avec 12,466. Ce qui donnait un total de 159,695 points aux Belges, huitièmes et dernières de cette finale.

"C'était la première fois qu'on disputait la finale. C'était très différent des qualifications et ce fut un peu moins bon qu'il y a deux jours", a reconnu Nina Derwael. "Je pense qu'on avait encore un peu la fatigue de dimanche. Au départ, c'était un rêve de participer à la finale donc c'est un début de Jeux réussi."

Le système était différent puisque les trois gymnastes alignées à chaque agrès voyaient leur score pris en compte. En qualification, une marge d'erreur subsistait puisque les trois meilleurs scores des quatre gymnastes étaient retenus. Dimanche, les Belges avaient obtenu 163.895 points.

Nina Derwael a été ménagée en vue de sa finale individuelle et n'a pas été alignée dans le saut. Dans sa spécialité les barres asymétriques (photo), elle a récolté plus encore que lors des qualifications (15.366 meilleur score de dimanche). Cette fois sa grande rivale, l'Américaine Sunisa Lee, avec un programme plus difficile (6.8 contre 6.7 à Derwael) a obtenu elle aussi 15.400. La finale de l'agrès de dimanche promet donc du suspense.