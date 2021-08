La Croix-Rouge flamande enverra 200 volontaires par jour dans les zones sinistrées

C'est la Croix-Rouge de Belgique, organisation francophone, qui prend en charge la coordination de l'aide d'urgence dans la zone ravagée par les intempéries et inondations. Mardi, elle a demandé à la Croix-Rouge flamande d'accroitre son aide à 200 bénévoles par jour. L’organisation s’y prépare en composant des équipes supplémentaires, qui seront déployées à partir de mercredi sur le terrain.

"Nous sommes bien conscients que les volontaires (de crise) sont désireux d'aider et nous comprenons que de nombreuses personnes sont frustrées de ne pas avoir encore été déployées", confie Ann Jansen, directrice du marketing et de la communication de la Croix-Rouge flamande. "Mais le fonctionnement de la Rode Kruis Vlaanderen (RKV) et de la Croix Rouge de Belgique (CRB) est fixé dans les statuts. Celles-ci indiquent clairement que la compétence de la RKV et de la CRB est limitée à leur propre territoire. La zone sinistrée se trouve en Wallonie, c'est donc la CRB qui s'en occupe et qui décide quand faire appel à une aide extérieure", explique-t-elle.

"Nous n'avons pas le droit de déployer de l'aide ou d'assumer des tâches nous-mêmes, tout comme nous n'avons pas le droit de le faire dans d'autres pays", souligne la responsable. Les bénévoles de la Croix-Rouge flamande sont actifs depuis vendredi à Trooz, Chaudfontaine, Angleur, Pepinster, Esneux, notamment. Ils y ont participé aux opérations de sauvetage et fourni une assistance psychosociale et logistique. Ils ont également retroussé leurs manches pour le nettoyage et la distribution de torches et de kits d'hygiène.

"L'énorme solidarité que nous ressentons fait vraiment chaud au cœur. Nous aurons grandement besoin des volontaires, non seulement maintenant, mais aussi dans les semaines et les mois à venir et nous espérons pouvoir compter sur l'effort volontaire à ce moment-là également", concluait Ann Jansen.