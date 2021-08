Les stewards pourront contrôler le Covid Safe Ticket dans les stades de foot

"Cette confirmation est rassurante, non seulement pour la Pro League, mais aussi pour de nombreux organisateurs d'événements. Cela permettra de mettre en place dans la pratique le concept du Covid Safe Ticket. La Pro League tient à remercier les différents services, tant régionaux que fédéraux, pour les concertations", a communiqué la Pro League.

Grâce au Covid Safe Ticket, à partir du 13 août et de la quatrième journée de la Jupiler Pro League, les matches de football pourront à nouveau avoir lieu dans des stades pleins. Les supporters ne seront pas obligés de porter de masque ou de garder leurs distances dans le stade.

La Pro League craignait que seuls les agents de sécurité soient autorisés à contrôler le Covid Safe Ticket, ce qui entraînerait de longues files d'attente. Ce problème est désormais résolu.

Le Covid Safe Ticket pour les événements a été présenté au Comité de consultation lundi dernier. Les spectateurs des événements extérieurs accueillant plus de 1.500 personnes peuvent utiliser le laissez-passer à partir du 13 août, s'ils sont complètement vaccinés depuis plus de deux semaines, s'ils présentent un test PCR négatif datant de 48 heures maximum, ou s'ils montrent qu'ils ont été guéris du COVID-19 au cours des six derniers mois et qu'ils possèdent un certificat de guérison.

A noter que les tests antigéniques ne pourront pas être utilisés dans le cadre du Covid Safety Ticket. Il est également prévu que ce "pass"' corona belge soit imposé dès le 1er septembre pour les rassemblements en intérieur.