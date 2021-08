Quelque 61.000 jeunes de 12 à 15 ans déjà vaccinés en Flandre

Jusqu'à mi-octobre au moins, la Flandre maintiendra au moins un centre de vaccination dans chaque "zone de soins de première ligne" (il y en a 60), a indiqué ce mercredi le cabinet du ministre flamand du Bien-être Wouter Beke. A 10 à 15 endroits, on examine la possibilité de fusionner certains centres ou de les déménager vers un lieu plus petit. Entretemps, les vaccinations se poursuivent dans la Région, avec plus de 500.000 vaccins administrés cette semaine. Ce sont notamment les adolescents de 12 à 17 ans qui reçoivent actuellement une invitation à se faire vacciner. D’après le ministre Beke, 61.000 enfants de 12 à 15 ans ont déjà reçu une première dose.