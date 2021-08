Un anti-vax néerlandais poursuit le virologue Marc Van Ranst en justice

Le tribunal correctionnel de Malines (province anversoise) a entamé ce mercredi l'examen d'une plainte pour calomnies et diffamation déposée par Willem Engel (photo), un ressortissant néerlandais qui met en cause la sécurité des vaccins, contre le virologue flamand Marc Van Ranst. Engel a fondé un groupe d’action baptisé Viruswaarheid (traduisez littéralement par "la vérité sur les virus"), qui critique les politiques sanitaires néerlandaise et belge.