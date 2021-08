Covid-19: une trentaine d'admissions quotidiennes, plus de 300 patients hospitalisés

Entre le 22 et le 28 juillet, il y a eu en moyenne 32 admissions à l'hôpital par jour pour cause de coronavirus, ce qui représente une hausse de 17% par rapport à la période de référence précédente, indique l'Institut de santé publique Sciensano ce jeudi. Au total, 311 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19 (+11%), dont 96 patients traités en soins intensifs (+13%) et 46 qui y ont besoin d’une assistance respiratoire.