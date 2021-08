JO : Derwael 6e au concours général de gym, Verkest impressionne

Fanny Lecluyse s'est qualifiée pour la finale du 200 m brasse, sa toute première finale olympique. La nageuse belge s'est classée 5e de la seconde demi-finale en 2:23.73, soit le 8e temps des demi-finalistes. Elle avait nagé en 2:23.42 en séries, à seulement 12 centièmes de son record de Belgique, établi le 27 juin dernier à Rome (2:23.30).

La finale aura lieu vendredi. Fanny Lecluyse, 29 ans, dispute à Tokyo ses troisièmes Jeux. A Londres 2012 elle avait été éliminée en séries du 200 m brasse. Quatre ans plus tard, à Rio de Janeiro, elle manquait de peu une place en demi-finales (17e des séries) du 200m brasse et n'avait pas franchi les séries du 100m. Dimanche, la nageuse des Dauphins Mouscronnois n'a pas passé les séries du 100m brasse.

"Je suis très heureuse d'avance en finale", a réagi la nageuse courtraisienne (photo). "En ce qui concerne le chrono, je m'attendais à être plus rapide. Mais je savais que tout le monde ne peut pas nager vite le matin, et que donc je savais que j'avais une chance d'aller en finale si je pouvais égaler plus ou moins mon temps des séries." "C'est une grande satisfaction de me qualifier en finale. C'est un rêve qui devient réalité." En finale, vendredi à 10h41 heure locale (3h41 en Belgique) au Tokyo Aquatics Centre, Lecluyse veut "profiter et foncer" et espère améliorer son record de Belgique, le 2:23.30 réalisé à Rome le 27 juin dernier.