Le parc d'attractions Walibi, récemment submergé, rouvrira ses portes en octobre

"Depuis plusieurs jours, nos équipes travaillent sans relâche pour remettre le site en état le plus rapidement possible. Au vu des dégâts, nous savons à présent que nous ne serons pas en mesure de rouvrir avant début octobre. Par contre, nous nous lançons le défi de rouvrir nos portes pour la saison d'Halloween, en organisant l'événement le plus spectaculaire que le parc ait jamais connu", expliquait le directeur général du parc wavrien, Jean-Christophe Parent.

Les intempéries qui se sont abattues dernièrement sur la région de Wavre n'ont pas épargné le parc d'attractions, dont les infrastructures ont été lourdement touchées. Beaucoup d'attractions doivent être nettoyées, voire réparées. La vente de tickets reste suspendue jusqu'à nouvel ordre. Selon la direction du parc, les abonnements seront prolongés de la durée de la fermeture. Les tickets seront soit prolongés ou modifiés, soit remboursés.

Quant au parc aquatique Aqualibi, la date de sa réouverture n'est pas encore connue, indique encore Walibi Belgium.