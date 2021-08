La princesse Elisabeth termine sa formation militaire par un stage commando à Marche-les-Dames

Escalade sur rocher, descentes en rappel, death ride (une sorte de saut en tyrolienne) et dinghy (un type d'embarcation) étaient au programme de ce stage d'entraînement commando de trois jours à Marche-les-Dames. Durant cette formation, la princesse Elisabeth et les autres élèves-officiers ont dû travailler en équipe et faire preuve de courage et d'audace dans un environnement inhabituel, précisait le colonel Van Avermaet, chargée de formation à l’ERM.

Elle a expliqué à VRT NWS que la princesse Elisabeth "s’est bien défendue et distinguée dans tous les domaines, tant militaire, académique, sportif que du point de vue de sa personnalité. Elle a réussi la formation avec brio. Elisabeth est une étudiante que nous avons accueilli avec plaisir chez nous. Elle est très bien intégrée dans le groupe et elle ne s’est pas fait remarquer, ce qui est un compliment".