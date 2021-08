Les Red Lions partagent contre la Grande-Bretagne, les Belgian Cats battent Porto-Rico

Douzième performeur des participants à la finale du 10.000 m olympique vendredi soir à Tokyo, Isaac Kimeli (photo, au centre) espérait se situer dans le top 12 à l'arrivée, grâce à la qualité de sa pointe de vitesse finale. Il s'est finalement classé 18e en 28:31.91 et n'a jamais pu l'utiliser.

Il n'a pas vraiment tenu la distance quand les cadors ont décidé de lancer véritablement la course. La victoire est revenue à l'Ethiopien Selemon Barega (21 ans) en 27:43.22 devant les Ougandais Joshua Cheptegei (27:43.63) et Jacob Kiplimo (27:43.88) "J'ai bien contrôlé les six premiers kilomètres, mais dans les trois derniers ce n'était plus possible quand cela a accéléré. Jusque-là, le rythme était parfait, je pouvais suivre aisément. Je pense que je vais apprendre beaucoup de cette course."

Kimeli (27 ans) doit encore courir le 5000 m dans ces Jeux. "Je vais d'abord essayer de bien récupérer. Je pense que le 5.000 m va mieux me convenir Je manquais d'expérience dans le 10.000m", avoyuait le Belge d’origine kényane.