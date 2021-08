Nombre record d'amendes routières pour les conducteurs De Lijn

Le nombre d'amendes routières attribuées aux conducteurs des bus et trams de la société De Lijn a augmenté depuis 2016, passant de 1.314 à 1.848 en 2020. Une augmentation de 40%.

Dans le détail, 1.583 infractions (85%) concernaient une vitesse excessive. Seul le nombre d'amendes pour passage au feu rouge a légèrement diminué, passant de 74 en 2019 à 57 en 2020. "Le non-respect des feux rouges reste trop fréquent”, estime Stijn De Roo.

Le porte-parole de la société De Lijn, Marco Demerling, estime que "ces chiffres ne sont pas bons et doivent s’améliorer. La sécurité routière est une priorité pour De Lijn. Nous faisons donc beaucoup pour réduire le nombre d’infractions. Les conducteurs qui reçoivent une amende sont appelés pour en discuter et sont ensuite suivis de près".

Demerling indique qu’il existe certaines explications aux infractions des véhicules. L’an dernier, en raison du confinement, il y avait moins de trafic sur les routes et il se pourrait que certains conducteurs ont eu tendance à rouler plus vite. "Et à Bruxelles, la zone 30 a été largement étendue, ce qui nécessite une adaptation des chauffeurs. Ce n’est évidemment pas une excuse”, précise le porte-parole.

De Lijn estime également que le nombre d’amendes doit être replacé dans son juste contexte. "Les voyages avec des passagers représentent plus de 104 millions de kilomètres, ce qui fait deux amendes reçues par De Lijn par 100.000 kilomètres parcourus". La société régionale flamande de transports en commun poursuivra néanmoins son travail de sensibilisation des conducteurs de bus et trams.