Une cinquantaine de maisons devront être abattues à Pepinster

Dans certains cas, les maisons ne figurent pas sur la liste (et donc pas sur la carte) parce qu’elles sont pratiquement déjà complètement détruites. Leurs habitants, s’ils ont survécu aux inondations, doivent cependant aussi être relogés.

Les maisons numéros 41, 43 et 45 dans la Rue Hubert Halet (à g. sur la photo) ne figurent par exemple pas sur la liste parce qu’elles ont déjà été abattues par les inondations. Il ne reste plus rien des numéros 43 et 45 et seulement un demi-mur du numéro 41 (aux briques brunes, à droite). Les quatre maisons voisines, qui sont encore debout, doivent cependant aussi être abattues.