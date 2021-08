Anvers distribuera 10.000 ponchos cet été pluvieux : "Bienvenue sur nos terrasses"

Alors que l’été 2021 semble se noyer dans les précipitations et orages, la ville d’Anvers a décidé de distribuer 10.000 ponchos aux visiteurs. Ils sont d’un rouge vif, arborent le logo de la ville et sont couverts de dessins faisant référence à l’horeca. De quoi encourager les touristes à s’y arrêter pour manger et boire, même s’il pleut. Les premiers ponchos ont été distribués sur la Grand-Place de la métropole. Les autres le seront lors d’événements divers.