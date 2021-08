Beke : "Pour moi, l’obligation vaccinale n'est pas un tabou"

Lors d'une visite dans un centre de vaccination du Brabant flamand, le ministre flamand de la Santé et du Bien-être Wouter Beke (photo archives) a déclaré vendredi que le fait de rendre éventuellement la vaccination obligatoire en Belgique n’était pas un tabou pour lui. Quant au président des socialistes flamands (Vooruit), Conner Rousseau, il estime que le Covid Safe Ticket est la solution pour pouvoir à nouveau organiser des petits et grands événements. "C’est mon avis en tant qu’homme politique et qu’organisateur".