Grand nettoyage des rives de la Meuse après les inondations dans le Limbourg

Les communes limbourgeoises de Maasmechelen, Lanaken, Dilsen-Stokkem et Maaseik avaient lancé un appel à leurs citoyens et à des bénévoles pour aider à nettoyer les rives des débris laissés par les inondations. La première grande action de nettoyage a eu lieu ce samedi 31 juillet, avec environ 200 bénévoles. Ils ont reçu un sac poubelle, des gants et une pince munie d’un manche pour ramasser les détritus.