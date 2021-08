Qu’est-ce qui change ce 1er août ?

Dès ce dimanche, il sera possible de créer une société par voie numérique plutôt que de se rendre chez le notaire. Dans tous les petits commerces, on pourra payer avec des chèques de consommation. Vous n’êtes pas à la maison quand un recommandé vous parvient ? Le service gratuit Sign For Me de Bpost sera disponible à partir du mois d'août.