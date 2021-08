Alerte jaune aux orages pour ce dimanche après-midi, le 1722 est activé

Des pluies et averses intenses parfois accompagnées d'orages traverseront notre pays d'ouest en est. En plusieurs endroits, on pourra relever 10 à 20 litres par mètre carré en peu de temps, voire davantage localement en cas d'averses successives, a mis en garde l'Institut météorologique (IRM).

Dans le sud de la Belgique, le Hainaut et le Brabant wallon pourront être touchés dès la fin de la matinée, alors que dans les trois autres provinces les premiers orages ne sont attendus que dans l'après-midi. Ces orages devraient s'éloigner du pays au milieu de la nuit de dimanche à lundi.

Au littoral, il devrait y avoir davantage de soleil dans l’après-midi, mais des averses resteront possibles, indique l’IRM. Les températures oscilleront entre 17 et 22 degrés, ce qui est assez frais pour la saison. Le vent restera modéré.

Ce dimanche soir, des orages localisés avec risque d’intempéries. Le ciel sera souvent couvert et il pourrait y avoir du brouillard. Dans le courant de la nuit, il devrait y avoir à nouveau davantage d’averses, avec un vent modéré et des températures comprises entre 10 et 14 degrés.

Lundi, le temps restera changeant et nuageux, avec en beaucoup d’endroits des averses, avec parfois un orage. Dans l’après-midi, il fera plus sec depuis le nord du pays. Les maxima resteront coincés entre 17 et 19 degré dans la région côtière et les Ardennes, et atteindront 19 à 21 degrés ailleurs.