La ministre Demir appelle les autorités locales à ne plus construire dans des zones inondables

"Nous avons demandé à toutes les villes et communes d’examiner où elles souhaitaient encore bâtir. Beaucoup d’entre elles font actuellement déjà cet exercice de façon très précise. A côté de cela, nous allons laisser reposer progressivement quelque 1.600 hectares de terrain. Il s’agit de terrains dans des zones habitables, des zones industrielles ou de récréation pour lesquels on hésite à l’heure actuelle s’il faut y construire ou pas. Mais sur les cartes, nous voyons qu’il s’agit de zones qui risquent d’être inondées. Nous allons donc décider de ne plus y construire. Nous avons libéré 15 millions d’euros pour cela".

La ministre régionale de l’Environnement reconnait que les compétences pour allouer des permis de bâtir reviennent en définitive aux autorités locales et que celles-ci peuvent prendre d’autres décisions, mais elle ne s’avoue pas vaincue. "C’est chercher les problèmes. L’évaluation aquatique est claire : si elle est négative, on ne peut allouer de permis. En tant que gouvernement flamand, nous allons aussi systématiquement nous opposer à ce type de permis de bâtir dans des zones inondables", concluait la ministre Demir.