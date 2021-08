Le ministre Weyts prépare l’interdiction de chevaux et poneys des foires

Le ministre flamand du Bien-être animal a élaboré un règlement qui ne permettra plus la présence de chevaux, poneys et autres équidés dans les kermesses, les foires et événements apparentés. Les propriétaires de poneys et équidés auront jusqu’en 2023 pour mettre fin à leurs activités. C’est ce qu’a annoncé ce dimanche le cabinet du ministre Weyts.