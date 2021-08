Nina Derwael décroche l’or olympique aux barres asymétriques

Lors de sa dernière grande compétition avant la pandémie de Covid, et les Jeux de Tokyo, l'athlète brillante des coaches français Marjorie Heuls et Yves Kieffer a enlevé un deuxième titre mondial à Stuttgart en octobre 2019. Une difficile année 2020, marquée par trois quarantaines (dont une contamination) liées au coronavirus, l'accusation portée contre ses entraîneurs pour leur comportement envers d'autres gymnastes et le forfait de la Belgique pour les championnats d'Europe en Turquie, n'aura pas eu raison de sa volonté affichée de devenir championne olympique.

La première moitié de la saison 2021 ne fut pas très encourageante: une blessure au pied l'incita à déclarer forfait juste avant l'Euro de Bâle, la conclusion du rapport d'enquête confirma le comportement abusif des coaches, une chute marqua son ultime compétition de préparation au FIT de Gand fin juin. La décision de renoncer à son nouvel élément et finalement de présenter un programme plutôt qu'un autre trois jours seulement avant le début des Jeux n'était pas lui non plus un signal a priori positif.

Face à tout ce qui semblait conduire au goût amer de la défaite, Nina Derwael a fait face et peut maintenant savourer une victoire longtemps rêvée et bien méritée.