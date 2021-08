100.000 tonnes de débris des habitations sinistrées stockées à Wandre, près de Liège

Plus de deux semaines après les crues et inondations qui ont ravagé des centaines d’habitations dans la région de la Vesdre et la Meuse, l’évacuation des contenus des maisons et des débris laissés par la pression de l’eau s’organise péniblement. Les rues sont remplies de meubles et matelas détrempés, d’électro-ménagers inutilisables, de planches de bois arrachées, mais aussi d’effets personnels souvent touchants. Des jouets ou des albums photos par exemple. Des camions vont et viennent entre les rues des villes les plus touchées et un terrain industriel situé à Wandre, près de Liège, encore vide il y a quinze jours. C’est là que les débris à détruire sont provisoirement entassés.