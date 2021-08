L’Agoria Solar Team présente sa 9e voiture, pour concourir au Maroc

C'est une jeune fille de 24 ans, Birgitt Peeters, qui est chargée de conduire l'engin. Un des défis de la course sera de gérer la chaleur dans le petit habitacle. "Avec la fenêtre du cocktpit, il peut faire jusqu'à 10 degrés de plus qu'à l'extérieur", a souligné la conductrice en marge de la présentation. "Heureusement, nous sommes coachés et préparés par de vrais pilotes de course, qui ont déjà dû rouler dans la fournaise".

La course commencera le 25 octobre et durera cinq jours (cinq étapes), avec départ et arrivée à Agadir. Mais l'équipe se rendra sur place dès début octobre. L'équipe de base est composée de 20 jeunes issus de l’Université de Louvain (Brabant flamand).