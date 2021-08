La Belgique offre 4 millions de doses de vaccins au mécanisme Covax

Ces vaccins seront principalement destinés aux pays des Balkans occidentaux, aux pays voisins de l'est et du sud de l'Europe et à l'Afrique. Les 14 pays partenaires de la Coopération au développement belge font également partie des priorités géographiques. Les quatre millions de doses proviennent des réserves que la Belgique a achetées aux sociétés pharmaceutiques. Ils seront envoyés directement aux pays tiers, principalement par l'intermédiaire du mécanisme Covax.

Dans un premier temps, 168.000 doses seront livrées à l'Ukraine, suivies de 225.000 doses pour le Kosovo, l'Arménie et la Géorgie. "Cette opération commencera dans les prochains jours", précisent les Affaires étrangères. "La campagne de vaccination progresse bien dans notre pays. La Belgique veut aussi soutenir et encourager la distribution et la production de vaccins chez nos partenaires", ajoute le communiqué.

Cette décision s'inscrit dans l'objectif visé par l'Union européenne de faire don d'au moins 100 millions de doses d'ici la fin de l'année, ainsi que de contribuer à renforcer les capacités de production locales. Au total, Covax prévoit de fournir deux milliards de doses d'ici fin de 2022, dont 1,8 milliard pour les pays à bas et moyen revenus.