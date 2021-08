Les boutiques de souvenirs au pied du beffroi de Bruges doivent disparaître

La ville de Bruges estime ne plus devoir s’occuper de la location de magasins. "Il n’est pas logique non plus de louer ces espaces à petits prix, alors que les services de la ville doivent louer des espaces ailleurs, à prix élevés. La décision s’inscrit dans le cadre de la restauration du beffroi", explique l’échevine des Finances et Propriétés, Mercedes Van Volcem (Open VLD).

"Le beffroi a besoin d’une restauration très approfondie. Elle durera au moins 10 ans. Nous ne pourrons vraisemblablement pas non plus y utiliser nos propres locaux. L’accès au musée ne pourra plus être utilisé. Nous avons voulu prévenir à temps les exploitants des boutiques de souvenirs. Après la restauration, le but est que l’administration de la ville occupe elle-même les espaces dans le beffroi".