JO : Pas de finale pour les Belges en athlétisme

Michael Obasuyi n'est pas parvenu à se qualifier pour les demi-finales du 110 mètres haies aux Jeux Olympiques de Tokyo mardi. Il a terminé sixième de la première des cinq manches en 13.65.

Obasuyi, 21 ans, avait réalisé son record personnel (13.32) lors de sa victoire au championnat de Belgique à Bruxelles fin juin, obtenant également son billet pour Tokyo. Le mois dernier, l'Ostendais avait également conquis l'argent au Championnat d'Europe des moins de 23 ans (en 13.40). Il n'a toutefois pas pu confirmer ce bon état de forme aux JO.

"Ce n'était pas une bonne course", a-t-il reconnu après son élimination. "Je ne sais pas pourquoi, j'étais prêt. J'ai eu du retard dès le départ et j'ai alors commencé à faire des erreurs. Le Michael en pleine forme n'était pas là ce soir et c'est dommage."

Un temps de 13.55 était nécessaire pour être repêché et participer aux demi-finales programmées mercredi.