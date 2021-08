L’électricité rétablie à Verviers dans l’ensemble des communes desservies par Ores

Plus de deux semaines après les inondations qui ont frappé la région liégeoise et en particulier les abords de la Vesdre, les équipes techniques d'Ores, premier gestionnaire wallon de réseaux de distribution de gaz et d'électricité, ont annoncé mardi avoir terminé leur travail de vérification et de réparation du réseau électrique à Verviers et dans l'ensemble des communes que la société dessert.