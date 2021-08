La Croix-Rouge a déjà récolté le montant record de 30 millions d’euros pour les victimes des inondations

Cela est dû en partie à la manière dont la Croix-Rouge est organisée en Belgique : l'ONG est divisée entre Rode Kruis Vlaanderen, la Croix-Rouge de Belgique et la Croix-Rouge germanophone.

Nous nous calquons donc sur la structure étatique du pays", explique Philippe Vandekerckhove. "Cela signifie-t-il que les systèmes et les accords peuvent être améliorés pour une catastrophe qui toucherait les deux parties du pays ? Bien sûr qu'ils le peuvent. Nous devons en tirer les leçonsCe sont les leçons. Mais la structure de l'État n'est pas déterminée par la Croix-Rouge."

La Croix-Rouge indique que, désormais, la phase d'urgence aiguë s'achève et que les besoins les plus importants à court, moyen et long terme concernent quatre axes: les besoins primaires, l'aide médico-sanitaire et psychosocial, l'hébergement et la mobilité.