Les photographes Dirk Braeckman et Stephan Vanfleteren décorés docteur honoris causa par la VUB

Les titres honorifiques ont été décernés à Ostende dans le cadre de la manifestation artistique Theater Aan Zee, dont la rectrice Caroline Pauwels est curateur cette année. "Je pense que, compte tenu des défis auxquels est confrontée notre société du XXIe siècle, nous avons tous intérêt à réunir plus souvent artistes et scientifiques. Loin des silos dans lesquels nous les avons enfermés, pour créer un dialogue mutuellement stimulant et un échange merveilleux", a déclaré Caroline Pauwels.



Stephan Vanfleteren et Dirk Braeckman considèrent tous deux que c'est un grand honneur de recevoir une reconnaissance des milieux académiques. "C’est comme si j’avais reçu une médaille d'or", déclare Dirk Braeckman. "J'en suis très heureux. J'ai déjà été honoré plusieurs fois, mais là, c'est différent. C'est un grand honneur après tout."

"C'est tout à fait exceptionnel", déclare de son côté Stephan Vanfleteren. "Je me sens énormément honoré. L'université est une institution merveilleuse, qui est très importante dans notre société, car c'est là que travaillent les penseurs, les scientifiques, les philosophes. Les photographes en font également partie maintenant."

"Comme pour d'autres artistes et scientifiques, en tant que photographe, vous devez continuer à chercher et espérer qu'avec de la chance, avec votre esprit, vos efforts et votre talent, vous découvrirez quelque chose qui a de la valeur.

Cela peut être une invention merveilleuse ou une belle photographie."

Stephan Vanfleteren est surtout connu pour ses photographies publiées dans le journal De Morgen et ses portraits en noir et blanc de personnages célèbres. Il y a deux ans, une grande rétrospective de son œuvre a eu lieu à Anvers, elle avait attiré 146 000 visiteurs, un record pour une exposition de photographie en Belgique.

Quant à Dirk Braeckman, il vit et travaille à Gand en tant que photographe depuis près de 40 ans. En 2017, il a représenté la Belgique à la Biennale de Venise, l'une des plus importantes expositions d'art internationales au monde.