Les villes de Borgloon et Tongres veulent fusionner

Les collèges des bourgmestres et échevins des deux communes ont approuvé le principe du plan de fusion. Fin août ou début septembre, la fusion sera concrètement présentée aux deux conseils communaux, après quoi les différents services concernés pourront se réunir.

Tongres compte 31.223 habitants et Borgloon 11.118. La nouvelle entité urbaine fusionnée compterait donc 42.341 habitants au total, ce qui en ferait la quatrième ville du Limbourg. Il s'agit d'une fusion entre deux villes - avec deux noyaux urbains et 30 arrondissements - ce qui signifie qu'elle deviendrait la plus grande ville centre-régionale de la province, devant Saint-Trond et après Hasselt et Genk.

Le nom de la nouvelle ville n'a pas encore été annoncé, mais les bourgmestres ne veulent pas d'un nom "artificiel". Par conséquent, Tongeren-Borgloon ou Borgloon-Tongeren ont le plus de chances d'être retenus. Tongres s'enorgueillit de son histoire en tant que plus ancienne et première ville du pays par son passé romain, tandis que Borgloon était la capitale du comté médiéval de Looz.

La prime de fusion du gouvernement flamand, sous forme de reprise de dette, pour une fusion de 35.000 habitants ou plus, est de 500 euros par habitant. À Tongres, la dette par habitant est plus élevée qu'à Borgloon, mais la différence devrait diminuer d'ici 2025. Pour Tongres et Borgloon, la reprise de la dette revient à 21.170.500 euros.

Borgloon a également mené des discussions avec les autres communes de la zone de police du canton de Looz: Alken, Kortessem, Wellen et Heers. En coulisses, elle était cependant également en discussion avec Tongres. Elle opte donc désormais pour une fusion à deux.

Les deux bourgmestres concernés Eric Awouters (Borgloon) et Patrick Dewael (Tonfgres) n'excluent pas que d'autres communes se rallient à cette fusion. Ainsi, Heers, qui serait coupée géographiquement des autres communes du canton en raison de ce plan de fusion, devra probablement choisir entre l'entité fusionnée et Saint-Trond.