Tour de Burgos : Edward Planckaert décroche sa première victoire

Le Colombien Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) et le Français Romain Bardt (DSM) complètent le top 5.

Les Espagnols Mario Aparicio (Burgos-BH), Sergio Roman Martin (Caja Rural - Seguros RGA), Joan Bou (Euskaltel - Euskadi) et Sergio Garcia (EOLO-Kometa, le Français Florian Matire (TotalEnergies) ainsi que le Hongrois Marton Dina (EOLO-Kometa) ont composé l'échappée du jour comptent plus de 6:30 d'avance à 125 km de l'arrivée. Ils ont été repris à 60 km de l'arrivée.

Un nouveau groupe de tête s'est ensuite formé, avec Jhonatan Narvaez et Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers), Johan Jacobs (Movistar), Daniel Oss (BORA-hansgrohe), Alexys Brunel (Groupama-FDJ), Sep Vanmarcke et Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation), Matteo Trentin (UAE-Team Emirates), Tobias Bayer (Alpecin-Fenix) et Sergio Garcia (EOLO-Kometa). Vanmarcke n'a pu suivre ses compagnons d'échappée qui ont compté 1:20 d'avance. Le peloton est revenu sur les derniers fuyards à environ quatre bornes de l'arrivée.

La deuxième des cinq étapes conduira le peloton de Tardajos à Briviesca sur 175 km. Cette 43e édition s'achève dimanche pour désigner le successeur de Remco Evenepoel vainqueur l'an dernier devant l'Espagnol Mikel Landa.