Covid-19 : Un peu plus de 38 admissions à l’hôpital par jour, soit une hausse de 29%

Entre le 25 et le 31 juillet, 1.562 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 5% par rapport à la semaine précédente.

Sur la même période, 3 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (+50%), portant le bilan à 25.251 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.

Près de 54.200 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de 3,2%. Celui-ci est plus important dans la tranche d'âge des 0-9 ans avec 4,1% contre 1,5% chez les plus de 65 ans, la population la moins touchée. La Région bruxelloise et la Communauté germanophone sont les régions les plus contaminées avec respectivement 4,0% et 3,8% de tests positifs. A l'inverse, les provinces de Namur et Luxembourg sont les moins touchées avec un taux de positivité respectif de 2,2% et 2,5%.



Le taux de reproduction du virus, basé sur le nombre d'hospitalisations, est quant à lui de 1,17. Lorsqu'il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à s'accélérer. L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 185,6 sur 14 jours.

Au total, 8.063.591 personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin contre le coronavirus en Belgique, soit 70,0% de la population totale et 83,6% de la population adulte. Le nombre de personnes disposant d'une couverture vaccinale complète s'élève, lui, à 6.940.071, ce qui représente 60,2% de la population totale et 74,6% des adultes.