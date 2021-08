JO : Les Belgian Cats battues sur le fil par le Japon et éliminées en quarts de finale

Kim Mestdagh a joué un excellent match contre le Japon, elle a marqué 24 points, mais après le coup de sifflet final, elle était dans tous ses états. Dans la dernière seconde, elle a, en effet, raté le lancer qui aurait donné aux Cats leur ticket pour les demi-finale des Jeux. Mais l'élimination ne survient pas seulement à cause de cette phase, a-t-elle fait remarquer.

"Au quatrième quart-temps, le Japon a décuplé l'intensité du match. Nous n'avons pas bien réagi. Vous pouvez également imputer (la perte du match) au dernier ballon, mais ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe en basket. Beaucoup de choses auraient pu être meilleures. Nous avons fait des lay-ups faciles, perdu le ballon et c'est comme ça que nous les avons ramenées dans la rencontre. Malheureusement, les deux derniers coups du match ont été en faveur du Japon."

Kim Mestdagh partage le sentiment que les Cats ont raté une occasion unique à ces Jeux. "Nous sommes venues ici dans le but d'atteindre les quarts de finale. Mais une fois l'objectif atteint, nous en voulions plus. Telle est notre attitude. Surtout quand nous avons vu le tirage au sort, car nous avons déjà battu le Japon une fois. Quand les demi-finales sont si proches et que ça t'est enlevé de cette façon, ça fait mal. Même si nous pouvons en réalité être fières. Ce sentiment pourrait émerger dans quelques jours ou semaines."