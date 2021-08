JO : Thomas Van der Plaetsen se blesse au saut en longueur et est évacué en chaise roulante

Thomas Van der Plaetsen a été contraint à l'abandon lors de la deuxième épreuve du décathlon olympique, mercredi matin à Tokyo. Il a chuté lourdement face en avant lors de son premier saut. Après une première course d'élan interrompue juste avant son impulsion en raison apparemment d'un souci derrière la cuisse, Van der Plaetsen s'est élancé immédiatement dans une nouvelle course avant d'être foudroyé à l'arrière de la cuisse. Déséquilibré et incapable de retomber sur les jambes, il s'est effondré de tout son poids sur l'aire de réception. Il y est demeuré impuissant plusieurs secondes avant d'être secouru.