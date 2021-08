Une Ostendaise de 50 ans traverse la Manche à la nage

Haïke De Vlieger est née à Ostende (Flandre occidentale) mais vit aujourd'hui à Grimbergen (Brabant flamand), elle a mis au total 14 heures et 51 minutes pour traverser la Manche à la nage. Aucune femme belge n'y était parvenue au cours des 30 dernières années.

Elle avait pris le départ mardi matin peu avant six heures à Douvres et est arrivée un peu moins de quinze heures plus tard sur la côte française, après avoir nagé 51 kilomètres.

"Je l'ai fait sans combinaison de plongée, seulement avec un maillot de bain, un bonnet et des lunettes de natation. Je m’étais surtout focalisée sur le froid. Et en préparation, j'avais pris quelques kilos pour avoir un peu moins froid dans l'eau. J’ai aussi été m'entraîner avec les ours polaires", a-t-elle confié.

Avec cette traversée, Haïke De Vlieger avait comme objectif de récolter des fonds pour la ferme thérapeutique où elle travaille comme bénévole.