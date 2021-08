Inondations : une cellule fédérale de soutien va aider à coordonner l'assistance

Depuis le début de la catastrophe, 130 effectifs supplémentaires de la police fédérale sont ainsi mobilisés au quotidien sur le terrain. En plus du personnel des zones de secours, des centaines d'effectifs de la Défense et de la protection civile sont également déployés chaque jour, de même qu'une quantité importante de matériel. "La complexité et l'ampleur de la catastrophe font que les structures provinciales habituelles de gestion de crise doivent être davantage renforcées afin d'organiser l'aide de la manière la plus efficace possible", a souligné Annelies Verlinden (photo).

La cellule d'appui travaillera en étroite collaboration avec la cellule Info du Centre de crise national. En outre, à la demande de la ministre, des officiers de la protection civile prennent contact avec les bourgmestres des villes et communes les plus touchées afin de leur apporter une assistance, d'identifier les besoins et d'établir une liste de priorités. Ils resteront disponibles aussi longtemps que nécessaire. Cela permettra d'assurer une meilleure concordance entre les besoins sur le terrain et les moyens disponibles, a ajouté Annelies Verlinden. "Il reste cependant encore un long chemin à parcourir. Je serai ravie d'épauler le ministre-président Elio Di Rupo dans la tâche titanesque qui l'attend", a conclu Annelies Verlinden.