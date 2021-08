JO : Hermien Peters 6e aux 500m de kayak, de Ketele 13e à l'Omnium

Lize Broekx a terminé à la 5e place de la finale C du K1 500 mètres, ce jeudi lors de l'épreuve de kayak monoplace. Sur le Sea Forest Waterway, la Belge de 29 ans a signé le temps de 1:56.842, prenant ainsi la 21e place finale. Cette finale C a été remportée par la Slovène Anja Osterman (1:55.051). Plus tôt dans la journée, Broekx avait terminé 5e de la première des quatre demi-finales dans un temps de 1:54.489.

Hermien Peters a pris la 6e place finale du K1 500 mètres, après avoir pris la 6e place de la finale A de l'épreuve de kayak monoplace dans un temps de 1:53.716, sur le Sea Forest Waterway. La médaille d'or est revenue à la Néo-Zélandaise Lisa Carrington en 1:51.216.

Peters, troisième à mi-course, a quelque peu faibli dans la seconde moitié, voyant trois concurrents la dépasser. Mercredi, Hermien Peters avait remporté sa série dans un temps de 1:47.959, approchant de trois dixièmes le record olympique détenu par la Hongroise Rita Koban depuis les JO d'Atlanta en 1996 (1:47.655). Ensemble, Hermien Peters et Lize Broekx (photo) ont pris la 9e place du K2 500m en remportant la finale B. Cette course constituait leur principal objectif dans la capitale japonaise.

Hermien Peters (26 ans) arborait un large sourire au terme de sa finale du K1 500 mètres. "Je me suis surpassée. Je savais que j'étais en forme, mais je n'osais même pas rêver que c'était possible. Atteindre la finale A et terminer 6e, c'est vraiment génial. Il y avait au moins quarante engagées et terminer dans les huit premières me rend vraiment heureuse", a déclaré Hermien Peters à l'issue de sa compétition.