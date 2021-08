JO : les Cheetahs qualifiées pour la finale du 4x400m avec un record belge

Ismael Debjani (photo) n’est plus parvenu à atteindre le niveau qu’il avait montré en série, a terminé onzième de sa demi-finale à Tokyo, en 3:42.18, et est éliminé. Après un bon départ, il a progressivement perdu de la vitesse.

"Au début, le rythme était déjà très rapide. J’avais un peu de difficultés à suivre et manquait de tempo. Cela me convient mieux quand le début est plus lent et que le rythme s’accélère progressivement. Peut-être étais-je aussi un peu fatigué ? Il fait très chaud, ce qui rend la récupération malaisée. Enfin, on ne peut pas toujours gagner", concluait le Carolorégien de 30 ans.