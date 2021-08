L’or pour Nafi Thiam, qui conserve son titre olympique à l'heptathlon

Nafissatou Thiam a remporté à 26 ans l'heptathlon des Jeux Olympiques de Tokyo. Au terme des sept épreuves, la Namuroise a devancé les vingt-trois autres athlètes et réussi le total de 6.791 points. La Néerlandaise Anouk Vetter a remporté la médaille d'argent (6.689) et sa compatriote Emma Oosterwegel celle de bronze (6.590). La Brabançonne flamande Noor Vidts (25 ans) - seulement 16e au ranking mondial et qui a surpris tout le monde à Tokyo -, a manqué le podium de 19 points seulement. Elle se classe 4e (6.571).

Thiam n'est que la seconde athlète de l'histoire à décrocher l'or à deux reprises dans cette discipline, après l'immense Jackie Joyner-Kersee couronnée en 1988 (avec un record du monde de 7.291 points qui tient toujours) et 1992. Apparue en 1964 à Tokyo déjà, sous la forme d'un pentathlon, l'épreuve multiple féminine a adopté son format actuel de 7 épreuves en 1984. Nafissatou Thiam devient aussi la première sportive belge à faire retentir la Brabançonne dans deux Jeux Olympiques. Avec elle, Hubert Van Innis avait bien remporté un total de six médailles d'or (quatre individuelles et deux par équipes) au tir à l'arc aux JO de 1900 puis de 1920, mais à l'époque les hymnes nationaux n'étaient pas joués lors des cérémonies protocolaires.