La police fédérale diffuse un avis de recherche pour un détenu évadé à Gand et jugé dangereux

"Mercredi 4 août, vers 10h45 Mouslim Aboubakarov, 40 ans, s'est évadé de la prison de Gand. Il est depuis lors en fuite", signale l'avis de recherche diffusé par la police mercredi soir sur Twitter.

L'homme de nationalité russe mais qui parle bien le néerlandais mesure environ 1,80 mètre et est de corpulence athlétique. Il a des cheveux court et une barbe moyenne sombre. ll est possible qu'il ne porte pas ses lunettes de vue. Lors de son évasion, il portait un t-shirt noir, un pantalon gris clair et des chaussures noires, selon la description diffusée.

La police a reçu mercredi vers 10h30 un premier signalement d'une évasion en cours à la prison de Gand. Des recherches de grande ampleur ont été mises en œuvre, avec l'appui d’un chien pisteur et d'un hélicoptère, mais l'homme n'a pas encore été retrouvé. Il est toujours en fuite.

Dans l'intérêt des recherches, aucune information supplémentaire sur l'enquête en cours ne sera donnée, mais le parquet a assuré jeudi que la police continue de déployer tous les moyens pour retrouver le prisonnier évadé. Depuis jeudi, Mouslim Aboubakarov fait l'objet d'un signalement international. Un mandat d'arrêt européen a été émis.

Les personnes qui auraient éventuellement aperçu le fugitif doivent éviter de l'approcher et sont priées de prendre contact avec la police, via le numéro gratuit 0800/30.300. Voici l’avis de recherche de la police fédérale.



Le fuyard ayant peut-être déjà franchi les frontières, toute personne vivant à l'étranger qui souhaiterait transmettre un renseignement aux enquêteurs peut le faire en composant le numéro international 0032 2 554 44 88.