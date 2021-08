Un Belge en cavale arrêté par la police française à Mayotte

Le fugitif de 44 ans, qui avait étranglé sa femme après une dispute sur fond de jalousie et d'alcool, avait été condamné en 2013 à 8 ans de prison pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il n'avait pas regagné sa cellule fin 2020 alors qu'il bénéficiait d'un régime de semi-liberté. Le tribunal de Namur avait alors délivré un mandat d'arrêt européen à son encontre.

En France, la Brigade nationale de recherche des fugitifs (BNRF), spécialisée dans ce type d'enquêtes, avait été informée des faits par les autorités belges. Les policiers français retrouvaient une première fois la trace du fugitif en décembre 2020, alors qu'il passait la frontière franco-espagnole avec sa nouvelle compagne, belge également, mise sous surveillance. Celle-ci, très active et peu discrète sur les réseaux sociaux, aidait à son insu les enquêteurs qui ont pu localiser le couple à Mayotte.

La police locale était saisie et apprenait que le fugitif y travaille comme concierge de maisons. Avec sa compagne, il rédigeait aussi sous leurs propres noms des petites annonces pour des postes de concierges dans des châteaux et des villas, facilitant ainsi les investigations. L'homme a finalement été localisé et interpellé à Sada, une commune à l'ouest de l'île principale de Grande-Terre.

Le fugitif a été présenté au parquet du chef-lieu Mamoudzou et placé en rétention en vue de son extradition sous 40 jours vers la Belgique, le délai prévu par le mandat d'arrêt européen.